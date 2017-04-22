У Кельні відбулися сутички з поліцією через з'їзд партії "євроскептиків" (фоторепортаж)

У німецькому Кельні, де в суботу, 22 квітня, розпочався партійний з'їзд правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), відбуваються масові демонстрації противників правих популістів. Про свою участь у демонстраціях, що мають відбутися впродовж дня, повідомили близько 50 тисяч учасників, передає DW.

Під час маніфестацій, які розпочалися з самого ранку, вже на даний момент дійшло до сутичок між радикально налаштованими учасниками акцій протесту та поліцією. Внаслідок інцидентів поранення отримав один правоохоронець. Є також повідомлення про затримання одного підозрюваного у заподіянні йому тілесної шкоди.

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Аби уможливити проведення партійного з'їзду правих популістів, знадобилось задіяти загони поліції, тому що протестувальники влаштували різного роду блокади учасникам з'їзду АдН. Вони також намагалися заблокувати їм вхід до готелю, в якому відбувається захід. Лише в центрі міста задіяли понад чотири тисячі правоохоронців.

Під час дводенного партійного заходу близько 600 делегатів з'їзду мають обговорити передвиборчу програму праворадикальної політичної сили. Крім того, на з'їзді може дійти до запеклих суперечок, адже лідерка партії Фрауке Петрі воліє домогтися ухвалення важливого рішення щодо подальшого курсу партії. Це рішення, на її думку, має уможливити входження політичної сили до правлячої коаліції.

Раніше Петрі заявила, що не буде "номером один" у партійному списку правопопулістів - ані сама, ані як частина команди лідерів списку.

Як передає Русская служба ВВС, партія "Альтернатива для Німеччини" була утворена чотири роки тому. Вона виступає за вихід країни з Єврозони і за обмеження міграції в країну. Партія різко набрала популярність на тлі кризи, що вибухнула в 2015 році міграційного кризи в Європі.