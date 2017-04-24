Соцопитування показують перевагу Макрона у другому турі виборів

Французький центрист Еммануель Макрон у другому турі виборів президента Франції отримає голоси двох третин виборців.

Про це свідчать результати двох опитувань, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів по першому туру виборів, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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Опитування Harris Interactive для телеканалу M6 показали, що 64% опитаних проголосували б за Макрона, у той час як 36% віддали би свої голоси за ультраправу Марін Ле Пен.

Опитування соціологічної служби Ipsos Sopra Steria показує, що Макрон у другому турі здобуде підтримку 62% виборців, а Ле Пен – 38%.

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.