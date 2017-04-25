У Росії прокоментували звинувачення у поставках зброї талібам та назвали заяви Вашингтона брехливими

У Росії заявили, що звинувачення США в поставках Росією зброї талібам - нічим необґрунтовані заяви. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

"Що стосується заяв про те, що нібито поставляється нами озброєння талібам, які звучать від військових у Вашингтоні та керівних угрупованням США в регіоні, включаючи Афганістан, то це непрофесійні заяви, нічим необґрунтовані, - підкреслив Лавров.

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"Переконаний, що ті, хто в США отримує гроші за доставку керівництву достовірної розвідувальної інформації, прекрасно знають, що це брехливі твердження", - зазначив він.

За словами Лаврова, висловлювання США про нібито постачання Росією зброї талібам націлені на те, щоб відвернути увагу від планів щодо зміни режиму в Сирії.

Як повідомляв УНІАН раніше, командувач американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що Росія постачає зброю бойовикам в Афганістані, у тому числі і «Талібану». Американський генерал наголосив, що не спростовує свою заяву напередодні, в якій лише припустив таку можливість. Відповідаючи на запитання журналістів, чи надає Росія допомогу талібам, зокрема, зброєю, Ніколсон відповів: "Я не спростовую цього".