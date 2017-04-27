Кінець епохи: у Британії знайшло покупця селище, виставлене на продаж за £20 мільйонів (фото)

У британському графстві Норт-Йоркшир знайшло покупця село Вест Хеслертон, яке виставили на продаж у 2016 році за стартовою ціною 20 мільйонів фунтів (близько 26 млн доларів). Про це повідомляє ВВС Росія.

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Новим власником села стала британська інвестиційна компанія Albanwise, що займається нерухомістю. Кінцева сума угоди не називається.

Протягом 150 років селом володіла одна і та ж сім'я; населений пункт був виставлений на продаж після того, як у 2010 році померла остання власниця, 84-річна Ів Дануей. Її спадкоємці вирішили позбутися від нього.

"Власниця села Ів Доуней, що успадкувала село в 60-ті роки XX століття від свого батька, протягом довгих років підтримувала ціни для орендарів житла на низькому рівні, що, за словами місцевих жителів сприяло процвітанню селища", - сказано в статті.

За інформацією видання, в селі - 43 будинки, а крім них - велика садиба з 21 кімнатою, 2116 акрів землі і паб.

Коли селище виставили на продаж, його жителі назвали це кінцем епохи. Щорічно воно приносить близько 388 тис. фунтів доходу.