Венесуела повідомила Організацію американських держав про вихід

Організація американських держав (ОАД) отримала повідомлення від Венесуели про вихід з її складу, передає РБК.

Як зазначається у повідомленні організації, ОАД заявила, що вихід з організації не є "вирішенням", а потрібно "редемократизувати" Венесуелу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Венесуела запустить процедуру виходу з Організації американських держав (ОАД) 27 квітня. Глава МЗС країни Делсі Родрігес зазначила, що процес виходу з ОАД займе два роки.

Організація американських держав була заснована в 1948 році за ініціативи США. До неї входить більшість країн Північної і Південної Америки. Єдина країна, яка не є членом ОАД, Куба, яка була виключена з організації в 1962 році після переходу до соціалізму.

Дії влади Венесуели піддаються критиці з боку Організації американських держав.