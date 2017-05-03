Генерал США заявив про необхідність посилити війська у Європі для стримування агресії РФ
Військові США на сьогодні мають близько 62000 військовослужбовців у Європі проти 300 000 під час піку Холодної війни.
Американський генерал Кертіс Скапаротті, командуючий військовим контингентом США в Європі у вівторок заявив, що Сполучені Штати повинні мати більше військ в Європі для стримування все більш агресивної Росії.
Як пише видання The Hill, генерал повідомив сенаторам, що позиції США у Європі, які включають в себе дві бригади бойових груп і одну ротаційну бригаду, потрібно збільшувати з часом.
«Російські позиції – це не легка сила, це важка сила», – зазначив він під час слухань підкомітету Сенату.
Читайте такожНАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для Європи - Муженко
«Для того, щоб мати позиції, які є одночасно надійними і правильного складу, нам потрібно більше броньованих сил ... щоб бути впевненими, що у нас є сили в достатньому обсязі, що дозволить нам стримувати Росію», - додав він.
Скапаротті також сказав, що законодавці повинні розглянути питання про направлення в Європу більшої кількості людей, які вирішують складні питання, наприклад, інженерів і авіаційних бригад.
Військові США на сьогодні мають близько 62000 військовослужбовців у Європі проти 300 000 під час піку Холодної війни.