Генерал США заявив про необхідність посилити війська у Європі для стримування агресії РФ

Американський генерал Кертіс Скапаротті, командуючий військовим контингентом США в Європі у вівторок заявив, що Сполучені Штати повинні мати більше військ в Європі для стримування все більш агресивної Росії.

Як пише видання The Hill, генерал повідомив сенаторам, що позиції США у Європі, які включають в себе дві бригади бойових груп і одну ротаційну бригаду, потрібно збільшувати з часом.

«Російські позиції ­– це не легка сила, це важка сила», – зазначив він під час слухань підкомітету Сенату.

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«Для того, щоб мати позиції, які є одночасно надійними і правильного складу, нам потрібно більше броньованих сил ... щоб бути впевненими, що у нас є сили в достатньому обсязі, що дозволить нам стримувати Росію», - додав він.

Скапаротті також сказав, що законодавці повинні розглянути питання про направлення в Європу більшої кількості людей, які вирішують складні питання, наприклад, інженерів і авіаційних бригад.

Військові США на сьогодні мають близько 62000 військовослужбовців у Європі проти 300 000 під час піку Холодної війни.