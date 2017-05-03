В парламенті Македонії знайшли саморобну вибухівку

В парламенті Македонії охоронець знайшов саморобний вибуховий пристрій вчора близько 17.30 за місцевим часом

Як пише видання Нова Македония, випадок підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Правоохоронці зазначили, що вибухівка виявилася феєрверком з гнітом, який був зв'язаний клейкою стрічкою з великим газовим балоном для наповнення запальничок.

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Видання зазначає, що вибуховий пристрій знайшли під час постійного огляду першого поверху парламенту.

Розслідуванням інциденту займається відділ по боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в столиці Македонії Скоп'є загострилась політична криза, коли натовп демонстрантів увірвався в будівлю парламенту. Унаслідок штурму постраждав лідер македонських соціал-демократів і найбільш ймовірний претендент на пост прем'єра Зоран Заєв.

Протестуючі виступали проти обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері. Близько 200 осіб проникли спочатку в фойє будівлі, а потім і в зал засідань. Поліція застосувала світлошумові гранати, щоб розігнати демонстрантів і дати депутатам і політикам вийти з будівлі.