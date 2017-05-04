"Ми надто зайняті": у ЄС відповіли на звинувачення Мей з приводу впливу на вибори

В Єврокомісії прокоментували звинувачення прем’єра Британії Терези Мей у намаганні Брюсселя вплинути на вибори у Сполученому Королівстві, як повідомляє "Європейська правда".

Як заявив представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на щоденному брифінгу у Брюсселі, Єврокомісія надто зайнята внутрішніми справами, щоб намагатися впливати на виборчий процес в окремій країні.

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"Ми не наївні. У Британії проходять вибори і зазвичай під час виборів забагато емоцій. Ці вибори в основному про Brexit. Однак ми тут У Брюсселі більше зайняті роботою над нашою внутрішньою політикою" - сказав Схінас.

"Ми надто зайняті. І ми не станемо брекситизувати нашу роботу", - додав він.

Представник Єврокомісії також процитував європейського дипломата, який сказав, що "30 хвилин забагато для обговорення Brexit щотижня, на цей тиждень ліміт вже вичерпано".

Нагадаємо, Тереза Мей заявила, що Євросоюз намагається втрутитися у результати виборів у Великій Британії, а деякі політики у Брюсселі роблять все для того, щоб переговори щодо Brexit провалилися.