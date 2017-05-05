Гілларі Клінтон створює нову політичну групу для протистояння Трампу

Через пів року після своєї поразки екс-держсекретар США, кандидат у президенти на виборах 2016 року Гілларі Клінтон планує оголосити про створення нової політичної групи, повідомляє Politico.

Зазначається, що політсила займатиметься фінансуванням організацій, які протистоять порядку денному президента Дональд Трамп. Видання стверджує, що протягом останніх кількох тижнів Клінтон у Вашингтоні, Нью-Йорку, і Чаппакуа (штат Нью-Йорк) зустрічалася з донорами та представниками груп, у які вона хотіла б інвестувати, а також підбирала людей у раду директорів нового проекту.

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Очікується, що група носитиме назву Onward Together ("Разом уперед"), це перегукується зі слоганом передвиборчої кампанії політика - Stronger Together ( "Разом сильніші").

За інформацією ЗМІ, фінансовий директор передвиборчої кампанії Клінтон Денніс Ченг допомагає їй шукати донорів для нового проекту, а екс-заступник держсекретаря США Джудіт Маккейл і екс-голова Національного комітету Демократичної партії Говард Дін – організації, у які вкласти гроші.

Гілларі Клінтон була сенатором від штату Нью-Йорк у 2001–2009 роках. Після цього обіймала посаду держсекретаря США. На президентських виборах 2016 року демократ Клінтон програла своєму суперникові від Республіканської партії Дональдові Трампу.