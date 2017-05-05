У Бразилії засудили ісламістів, які готували теракт до Олімпіади в Ріо

Суд у Бразилії оголосив вироки вісьмом чоловікам, яких визнали винними у підготовці ісламістського теракту до літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, як повідомляє DW.

Обвинувачених засудили до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до п'ятнадцяти років. Суд у місті Куритіба обґрунтував своє рішення тим, що група ісламістів планувала створити вибухівку, придбати зброю і скоїти теракт проти іноземних туристів та гомосексуалів. Вік обвинувачених - від 19 до 33 років.

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Членів ісламістського осередку затримали 21 липня 2016 року, майже за два тижні до початку Олімпіади. Поліція перехопила повідомлення, якими угруповання обмінювалося в месенджері Telegram.

Міністерство юстиції назвало затриманих погано організованим "аматорським осередком". Однак у вересні прокуратура заявила, що затримані були готові до конкретних терористичних дій.

Суд також визнав обвинувачених винними в поширенні відеороликів із кадрами страт жертв "Ісламської держави"(ІД). За версією суду, деякі з обвинувачених також склали присягу ІД, однак безпосереднього контакту з цією терористичною мережею вони не мали.