Девід Лінч іде з кіно

Незадовго до виходу нових серій "Твін Пікса" легендарний американський режисер Девід Лінч оголосив про відхід з кінематографа. Своє рішення він пояснив розчаруванням в індустрії - не готовий підлаштовуватися під смаки масового глядача, а багато хороших картин провалюються у прокаті. Про це пише Російська служба ВВС.

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"Багато що змінилося: стільки чудових фільмів провалилися в прокаті, а те, що збирає касу - не те, чим я хотів би займатися", - нарікає режисер.

"Ідеї - як дари, вони диктують все. Ти йдеш за ідеєю і вже не турбуєшся про форму і якісь там правила, ти залишаєшся вірним своїм думкам", - розкрив Лінч журналісту свій погляд на творчість.

У бесіді з австралійським виданням Sydney Morning Herald автор "Диких серцем", "Шосе в нікуди" і "Малхолланд Драйв" сказав, що його останнім проектом на великому екрані так і залишиться психологічний трилер "Внутрішня імперія" 2006 року.

При цьому культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" з початку 90-х повернеться на екрани 21-22 травня з новим сезоном після прем'єри на Каннському фестивалі.

Президент телеканалу Showtime Девід Невінс не розкрив подробиць історії, хоча і подивився готові серії раніше за інших.

"Ми всі подивилися... і те, що ви побачите в новому "Твін Пікс" - це неймовірний Девід Лінч. На деякі питання, які залишаються після перегляду класичного серіалу, в кінці [нового сезону] дається відповідь", - підігрів інтерес шанувальників Невінс.

Перша повнометражна стрічка 71-річного нині Девіда Лінча - "Людина-слон" - побачила світ у 1977 році. Вже тоді проглядався його унікальний стиль.

"Дикі серцем" у 1990 році принесли режисерові "Золоту пальмову гілку" в Каннах. Лінча чотири рази номінували на "Оскар". Крім кінематографа, Лінч також захоплюється музикою, фотопроектами з високою модою і трансцендентних медитацією.