Пентагон має намір переглянути свою програму ПРО

Голова оборонного відомства США Джеймс Меттіс у п'ятницю, 5 травня, розпорядився почати процес перегляду державної програми протиракетної оборони (ПРО). Про це йдеться в повідомленні, опублікованого на офіційному сайті Пентагону, передає РБК.

Як розповіли в міністерстві, це допоможе «визначити способи посилення протиракетного потенціалу, змінити баланс пріоритетів між територією США і зонами за їх межами, а також надати необхідну політичну і стратегічну основу для ПРО» США.

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У прес-службі підкреслили, що «захист інтересів США за кордоном від балістичних ракет є одним із найважливіших пріоритетів відомства».

Пентагон також призначив відповідальних за весь процес: керувати введенням змін в існуючу програму буде заступник міністра оборони Роберт Уорк і заступник голови Комітету начальників штабів Пол Селва. Також до процесу будуть залучені міжвідомчі партнери, імена яких не називаються.

На роботу Пентагону відвели півроку, до кінця 2017 року відомство має представити остаточну доповідь президентові Дональду Трампу.

Перегляд програми ПРО буде проходити одночасно із змінами ядерної доктрини США, про які раніше в квітні оголосили американські влади.