У Німеччині на демонстрації за легалізацію марихуани вийшли жителі 26 міст

У Німеччині жителі 26 міст вийшли на демонстрації за легалізацію марихуани в країні.

Як повідомляє Deutsche Welle, цього року акція "Глобальний марш за марихуану" проходить під гаслом "Легалізація має сенс". У ній беруть участь у тому числі жителі Берліна, Штуттгарта, Мюнхена, Кельна і Дюссельдорфа.

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Захід щорічно влаштовує "Німецьке об'єднання за легалізацію конопель". За словами голови об'єднання Георга Вурта, легалізація марихуани дасть змогу державі отримати більше податків і створити нові робочі місця. Також в об'єднанні вважають, що таким чином можна було б уникнути більш як 180 тисяч кримінальних справ, які було заведено в 2016 році.

Раніше бундестаг прийняв закон, який дозволяє тяжкохворим пацієнтам отримувати канабіс за рецептом. До прийняття нового закону в країні робили винятки в поодиноких випадках.

У Німеччині вирощування, торгівля і володіння марихуаною переслідується за законом. За її легалізацію в країні виступають, зокрема, представники "Зелених" і Вільної демократичної партії Німеччини.