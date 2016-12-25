У Грузії скасували тюремне покарання за вживання марихуани в малих дозах

Конституційний суд Грузії скасував тюремне покарання за придбання, зберігання та виготовлення марихуани в невеликих обсягах.

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву суду.

"З такою ініціативою виступив апарат омбудсмена. Народний захисник обґрунтував свій позов до суду тим, що тюремне покарання, передбачене в даних випадках є надмірним", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що раніше КС Грузії визнав неконституційною норму, яка допускає позбавлення волі за зберігання менше 70 грамів марихуани. Однак, коли мова йшла про малих обсягах, що діяла інша стаття, яка передбачала тюремне ув'язнення.

"У зв'язку з цим суд вважає, що норма, яка передбачає тюремне ув'язнення за вживання малої кількості марихуани, повторює зміст вже скасованої норми", - підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, у травні уряд Німеччини схвалив законопроект, який дозволяє важкохворим людям отримувати марихуану за рецептом лікаря з початку наступного року.