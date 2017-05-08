У Європі мають з полегшенням сприйняти перемогу Макрона на виборах президента Франції - ЗМІ

Переконлива перемога центриста Еммануеля Макрона на виборах президента Франції повинна принести велике полегшення європейським союзникам країни, які побоювалися появи ще одного популістського зрушення у наслідуванні британського референдуму щодо виходу з Європейського Союзу.

Як повідомляє Reuters, Макрон переміг у другому турі виборів ультраправого кандидата "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка погрожувала вивести Францію з ЄС.

Видання нагадує, що Макрон має сприятливе бачення щодо розвитку ділових зв'язків на шляху європейської інтеграції.

Програшний результат партії "Національний фронт" також засвідчив рівень розбіжностей у французькому суспільстві, з якими тепер Макрону доведеться мати справу, щоб "вилікувати" їх.

"Я знаю про розбіжності в нашій країні, які призвели до голосування деякими громадянами за крайніх (ультраправих - УНІАН). Я поважаю їх (вибір)", - заявив Макрон під час виступу у своєму головному виборчому штабі.

"Я знаю про гнів, тривогу та сумніви, які багато хто з вас також висловив. Це моє зобов'язання, щоби почути їх", - сказав новообраний президент.

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"Я працюватиму, щоби відновити зв'язок між Європою та її людьми, між Європою та громадянами", - наголосив Макрон.

Видання зазначає, що перший виклик для новообраного президента полягатиме у забезпеченні більшості для політичного руху "Вперед" після парламентських виборів у червні до Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту - Національної асамблеї). Рух "Вперед" був створений майже рік тому. Більшість новообраному президенту необхідна, щоб отримати можливість впроваджувати свою програму.

Президент Франції Франсуа Олланд, який покидає свій пост, став першою людиною, яка привела Макрона у велику французьку політику.

Олланд заявив, що результат президентських виборів "підтверджує, що дуже велика більшість наших співгромадян бажають об'єднатися навколо цінностей Республіки та продемонструвати прихильність до Європейського Союзу".

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Своєю чергою, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер з приводу перемоги Макрона наголосив: "Я задоволений, що ідеї, які Ви обстоювали стосовно сильної та прогресивної Європи, яка захищає усіх своїх громадян, стануть тими, які Ви будете реалізовувати під час Вашого президенства".

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Дональд Туск усвоєму привітанні Макрона з перемогою на виборах президента Франції заявив, що французи зробили вибір на користь "свободи, рівності та братерства перед тиранією фальшивих новин".

Під час президентської кампанії 47 мільйонів французьких виборців обирали президента з радикально відмінними політичними платформами кандидатів: проєвропейською політикою вільної торгівлі, яку обстоює рух Макрона "Вперед", та протекціоністським націоналізмом, який обстоює "Національний фронт" Ле Пен.