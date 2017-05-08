В ЄС вважають введення Анкарою смертної кари крайньою межею

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер застеріг владу Туреччини від введення смертної кари. Таке рішення стало б зреченням від європейської сім'ї та переходом через "найчервонішу з усіх червоних ліній", заявив політик в понеділок, 8 травня. За його словами, це означало б припинення переговорів про вступ до ЄС, як повідомляє DW.

Крім того, Юнкер допустив можливість зупинення фінансових виплат Туреччині з боку Брюсселя. "Абсурдно направляти гроші на підготовку суддів, якщо саме ці судді сидять у в'язниці", - зазначив він.

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Голова Єврокомісії наголосив, що європейська допомога надається Туреччині для проведення конкретних реформ.

"Виплата всього обсягу цих коштів буде схвалена тільки тоді, коли будуть виконані всі умови", - додав він.

За даними Юнкера, з 4,45 мільярда євро, які планується надати Туреччині за період з 2014 по 2020 роки, поки переведені лише 167,3 мільйона євро.