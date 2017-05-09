Трамп готовий зустрітись із Кім Чен Ином за певних умов

Президент США Дональд Трам готовий до зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це заявили в Адміністрації президента.Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

Однак, наголошується, що Трамп готовий зустрітись із Кім Чен Ином лише, якщо КНДР відмовиться від ядерних і ракетних програм.

"Зустріч з Кім Чен Ином є однією з пропозицій, які виникли в ході переговорів Сполучених Штатів з китайськими офіційними особами про те, як вирішити проблему з північнокорейською ядерною програмою", - йдеться в повідомленні.

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Також, в адміністрації Трампа заявили, що Вашингтон не буде вдаватись до військових дій і забезпечить гарантію безпеки для режиму Кім Чен Ина, якщо в Північній Кореї припинять розробку озброєнь.

Проте, США розглядають всі варіанти, аж до військового удару, для того, щоб стримати ядерні амбіції КНДР.

Як повідомляв УНІАН раніше, у США Палата представників схвалила законопроект про посилення санкцій проти КНДР.

Законопроект стосується суднобудівної галузі Північної Кореї і компанії, які ведуть бізнес з ізольованою економікою. За проект проголосували 419 членів Палати представників. Як пише видання законопроект має стати сигналом для Північної Кореї.