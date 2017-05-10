Парламент Косова висловив недовіру уряду

Парламент Косова у середу, 10 травня, проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи, пише Deutsche Welle.

Відповідне рішення підтримали 78 депутатів із 120 на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки.

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Таким чином уряд відправляється у відставку, а на країну чекають дострокові вибори, які мають відбутися протягом наступних 45 днів. Оголосити їх має президент до кінця цього тижня.

Як зазначає Радіо Свобода, недовіру уряду на голосування винесла опозиція, але це підтримали і представники «Демократичної партії» президента Хашима Тачі.