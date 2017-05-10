Уряд Франції пішов у відставку

Прем'єр-міністр Франції Бернар оголосив про відставку очолюваного ним уряду.

Про це повідомляє інформаційне агентство ТАСС з посиланням на Єлисейський палац.

За його інформацією, "президент Франції Франсуа Олланд взяв до відома заяву про відставку, подану відповідно до існуючих у країні республіканських традицій".

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Наголошується, що прем'єр і члени нового кабінету будуть призначені на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 10 травня, Конституційна рада Франції проголосила 39-річного Емануеля Макрона обраним президентом країни.