Немає місця для мікро-держав: Сан-Марино більше не хоче брати участь в Євробаченні

Представники від Сан-Марино – дует Валентини Монетти і Джиммі Вілсона з піснею Spirit Of The Night – не пройшли до великого фіналу змагань, тому країна може не повернутись на конкурс знову, заявив голова сан-маринської делегації. Про це йдеться на Wiwibloggs.

"Ми пишаємося виступом Валентини і Джимма, але мені здається, ми занадто маленька нація для цієї події. Я не впевнений, що в наступному році ми розглянемо питання про участь. Зараз важко про це думати. У пісенному конкурсі Євробачення немає місця для мікро-держав", – сказав директор команди Карло Ромео.

Читайте такожГолосування країн: журналісти розповіли, які "клани" існують на Євробаченні

Маленька республіка, розташована в самому серці Європи, долає чималі виклики, коли мова йде про Євробачення. Через невелику кількість населення, країна часом "орендує" співаків із-за кордону, як Серхата з Туреччини у 2016 році та Джиммі Вілсона зі Сполучених Штатів у цьому році. Є також і фінансові питання.

Як повідомляв УНІАН, стали відомі усі фіналісти Євробачення-2017.