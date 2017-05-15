Шелдон із "Теорії великого вибуху" узаконив стосунки з бойфрендом (фото)
Пара разом вже більше 14 років.
Зірка "Прихованих фігур" і легендарного серіалу "Теорія великого вибуху" Джим Парсонс узаконив свої 14-річні стосунки з графічним дизайнером Тоддом Співаком. Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання People.
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У листопаді, на 14-ту річницю стосунків, Шелдон із культового серіалу залишив в Instagram зворушливе послання своєму коханому.
"Я зустрів цього хлопця 14 років тому, і це було найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Одним з його найбільших подарунків стало те, що він більше не змушує мене співати з ним караоке", - написав 44-річний Парсонс під їх спільним селфі з караоке-клубу.
I met this guy (the one with the mic) 14 years ago today and it was the best thing that ever happened to me, no contest. One of his greatest gifts to me is that he no longer takes me to sing karaoke. Also, I believe this was a selfie with an actual camera, as our phones couldn't do that back then hahaha! #todd #anniversary ❤️
Про свою орієнтацію Парсонс офіційно оголосив у 2012 році, і відтоді часто з'являвся з бойфрендом на публіці.
Свою промову на церемонії нагородження "Еммі" в 2013 він завершив вдячністю "моєму коханому – Тодду Співаку".