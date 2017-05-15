Шелдон із "Теорії великого вибуху" узаконив стосунки з бойфрендом (фото)

Зірка "Прихованих фігур" і легендарного серіалу "Теорія великого вибуху" Джим Парсонс узаконив свої 14-річні стосунки з графічним дизайнером Тоддом Співаком. Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання People.

Читайте такожУ Росії піддали цензурі американський серіал "Фарго" через згадки про Путіна

У листопаді, на 14-ту річницю стосунків, Шелдон із культового серіалу залишив в Instagram зворушливе послання своєму коханому.

"Я зустрів цього хлопця 14 років тому, і це було найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Одним з його найбільших подарунків стало те, що він більше не змушує мене співати з ним караоке", - написав 44-річний Парсонс під їх спільним селфі з караоке-клубу.

Про свою орієнтацію Парсонс офіційно оголосив у 2012 році, і відтоді часто з'являвся з бойфрендом на публіці.

Свою промову на церемонії нагородження "Еммі" в 2013 він завершив вдячністю "моєму коханому – Тодду Співаку".