Марін Ле Пен повернулася на пост лідера "Національного фронту"

Екс-кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен повернулася до керівництва партією «Національний фронт» після взятої на час президентської кампанії відпустки.

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Під час передвиборної кампанії до другого туру Ле Пен пішла з посади голови партії і передала цю посаду Стіву Бріуа, віце-президенту «Національного фронту».

«Пишаюся тою довірою, яку Марін Ле Пен надала мені. Вона сьогодні повернулася до президентства в «Нацфронті». Курс — на вибори у парламент», — написав він у своєму твіттері.