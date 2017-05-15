Катастрофа MH17 над Донбасом: слідство дійшло до найскладнішої стадії

Розслідування катастрофи малазійського MH17 перебуває наразі на "найскладнішому етапі". Про це йдеться в заяві щодо розслідування трагедії, передає NOS.

На цьому етапі слід визначити, хто несе відповідальність за збитий літак. "Досягнення прогресу на цьому етапі є найскладнішим", - йдеться у повідомленні.

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Інформації очевидців катастрофи недостатньо, а слідчі не можуть опитувати людей на місці через бойові дії на Донбасі, наголошується у заяві.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.