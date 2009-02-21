"Туризм по талонах" впроваджується в Китаї

Кілька південнокитайських провінцій почали поширення знижкових купонів на туристичні подорожі з метою активізувати споживчий попит місцевих жителів, повідомляє у п`ятницю газета "Чайна Дейлі".

За даними туристичного управління провінції Гуандун, там заготовлено 200 тисяч купонів загальною вартістю 20 мільйонів юанів (2,9 мільйона доларів), які дозволять місцевим жителям здійснювати подорожі із знижкою більше 13%. Скажімо, поїздка п`ятьма містами країни за системою "все включено" коштуватиме власникам купонів 899 юанів (128 доларів), решту буде сплачено з бюджету місцевого уряду.

Планується, що перші володарі талонів, серед яких будуть літні мешканці сільських регіонів провінції, вирушать у подорож вже наприкінці лютого.

Раніше цього тижня місцеві уряди провінцій Чжецзян і Цзянсу також затвердили проекти, згідно з якими в регіонах будуть надруковані "туристичні талони" загальною вартістю 80 мільйонів юанів (11,7 мільйона доларів).

Уряд Китаю в листопаді оголосив про виділення до 2010 року 4 трильйонів юанів (586,5 мільярда доларів) на боротьбу з впливом світової фінансової кризи. Одним з головних завдань влада бачить за нинішніх умов, коли на стан національної економіки негативно вплинула залежність КНР від експорту, в інтенсифікації внутрішнього споживання.

Раніше в лютому заступник міністра комерції КНР Цзян Цзенвей заявив, що комерційні підприємства в умовах світової економічної кризи можуть використовувати нецінові заходи, зокрема, систему талонів, для підвищення купівельної активності населення.

"Туристичні талони" - нова річ у Китаї. При цьому раніше для підвищення споживчої активності населення ряд регіонів почали впроваджувати системи талонів на предмети першої необхідності та харчі серед малоімущого населення.

Економісти зазначають, що ініціатива з поширення талонів серед населення може стати ефективним заходом для підвищення купівельної активності населення. Місцева влада сподівається, що витрати в кілька десятків мільйонів юанів обернуться прибутком в сотні мільйонів.

Водночас існує думка, що цей захід може принести лише короткострокові результати.

"Після того, як талони роздані, ви одержуєте лише короткочасний стимул, мірою того, як населення використовує їх, ви повинні щомісяця поширювати ще більше талонів, щоб підтримувати досягнутий ефект", - наводить "Чайна Дейлі" думку економіста одного з шанхайських університетів.

РІА “Новости”