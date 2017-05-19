У Росії вибори президента переносять на річницю анексії Криму

Держдума прийняла у другому читанні пакет змін у виборче законодавство, за яким вибори президента перенесуть на 18 березня - річницю анексії Криму, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Законопроект також скасовує відкріпні посвідчення, які правозахисники називали одним з основних способів фальсифікацій на виборах.

Пакет законопроектів в березні внесли в Держдуму сенатори Андрій Клішас і Анатолій Широков. Опозиційні фракції підготували кілька десятків поправок, але всі вони були відхилені.

Згідно з поправками, "якщо неділя, на яку мають бути призначені вибори президента РФ, збігається із днем, що передує неробочому святкового дня, або це неділя припадає на тиждень, що включає неробочий святковий день, або неділю у встановленому порядку оголошено робочим днем, вибори призначаються на неділю".

У 2018 році це буде 18 березня.