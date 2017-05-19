Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

Уряд Японії схвалив законопроект, що дозволяє імператору Акіхіто зректися престолу. У середині червня документ має затвердити парламент, пише Тиждень.ua з посиланням на Euronews.

Законопроект розроблений спеціально для 83-річного монарха, який забажав відійти від справ через похилий вік. Чинне законодавство передбачає, що імператори володарюють довічно. Тому, розробляючи новий документ, урядовці прагнули не створювати прецедент, щоб не робити зречення імператорів постійним.

Акіхіто може залишити трон у грудні 2018 року. Він збереже титул “Ваша величність”, державне забезпечення та інші привілеї. Його спадкоємцем стане старший син, 57-річний крон-принц Нарухіто. Однак останній не має сина, лише доньку. Тож законодавці вже зараз думають над тим, щоб дозволити передачу імператорської влади жінкам.

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Деякі токійці схвально відгукнулись на таку ініціативу: “Я хочу бачити прогрес у суспільстві. Щоб це заохочувало жінок брати активну участь у житті країни. Чим більше жінок працюватиме, тим яскравішим і щасливішим буде суспільство.”

Востаннє імператор Японії зрікався престолу у 1817 року. У феодальні часи це було звичайною практикою. За життя трон залишила приблизно половина зі 125 відомих в історії японських імператорів.

Нагадаємо, 13 липня 2016 року імператор Японії заявив про намір зректися престолу.