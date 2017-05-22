У Росії нацболи облили віскі головного редактора "Эха Москвы" (відео)

Російські націонал-більшовики облили віскі головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова. Це відбулося в Санкт-Петербурзі перед дебатами Венедиктова з головним редактором газети "Завтра" Олександром Прохановим, пише Газета.ru.

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Як заявили активісти місцевого відділення незареєстрованої партії "Інша Росія", вони таким чином вони провели акцію "Віник у віскарі".

Коли керівник "Эха Москвы" вийшов на сцену, троє активістів вибігли із залу на сцену і вилили на нього три пляшки віскі. Також нацболи розкидали по залу листівки.

Після акції учасники інциденту зазначили, що таким чином нагадали Венедиктову про "змову 2011 року, коли під принесений Венедиктовим віскі лідери ліберальної опозиції домовилися з представниками московської мерії та адміністрації президента про відведення протестуючих проти фальсифікації думських виборів мас з площі Революції на безпечну для влади Болотну".

Також Венедиктова звинуватили в тому, що він сприяв арешту націонал-більшовика Олега Миронова.