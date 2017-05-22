Венесуела має 5 тисяч російських ПЗРК типу "земля-повітря" – Reuters

Венесуела має 5000 переносних зенітно-ракетних комплекси (ПЗРК) типу «землі-повітря» російського виробництва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військовий документ.

Як зазначає агентство, соціалістичний уряд Венесуели вже давно використовував загрозу «імперіалістичного» вторгнення Сполучених Штатів, щоб виправдати нарощування озброєнь. Більша частина цього арсеналу була отримана з Росії покійним президентом Венесуели Уго Чавесом, який очолював країну з 1999 року до своєї смерті в 2013 році.

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Ракети, які можуть експлуатуватися однією людиною, є серйозною загрозою для цивільних і військових літаків. Експерти висловлюють побоювання, що зазначена зброя може бути вкрадена, продана або якимось чином спрямована в чужі руки. Стурбованість поглиблюється нинішніми масовими заворушеннями в Венесуелі і економічною кризою, що охопила нафтовидобувну країну.

Відповідно до венесуельської військової презентації, яка опинилась у Reuters, південноамериканська країна має 5000 ПЗРК SA-24, також відомих як Голка-С.

Документ демонструє найбільш повну на сьогоднішній день картину щодо обсягу запасів зброї. Державні реєстри зброї підтверджують основну частину озброєння, поміченого у венесуельській військовій презентації.

Уряд Венесуели і військові чиновники відмовились коментувати цю інформацію.