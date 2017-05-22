"ІД випробовує смертельні отрути на полонених у ході експериментів в нацистському стилі, прагнучи розробити нову хімічну зброю, згідно з документами, отриманими The Times, - повідомляє Гарет Браун у зазначеному виданні. - У цих паперах, знайдених іракськими спецпідрозділами у схованці в Університеті Мосула після того, як його відібрали у джихадистів, записаний хід роботи групи над хімічною зброєю і використання нею людей в якості "піддослідних кроликів", які вмирали при випробуванні як мінімум двох хімічних речовин", пише Іпоргеѕѕа.

"Британські та американські війська підтвердили, що документи дійсно належать ІД. Союзники побоюються, що терористична мережа проводила експерименти, плануючи труїти людей в ході майбутніх терактів на Заході. Згадуються там хімікати, що використовуються як пестициди, легкодоступні", - йдеться в статті.

У паперах, написаних на арабській мові, йдеться про виробництво й випробування сульфату талія і суміші на основі нікотину. Чоловік вагою 100 кг, якому дали сульфат талію з їжею або водою, помер через 10 днів.

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"У цих документах йдеться, що у ІД "великі запаси розчину, щоб задовольнити попит". Вони описують створену суміш як "ідеальний смертельний отрута", тому що її важко виявити, і симптоми з'являються з відстрочкою", - передає видання.

"Джихадистів порадили додавати сульфат талію в їжу або воду, тому що він легко розчиняється в рідині. В результаті виникли побоювання, що вони можуть труїти жителів Заходу при поставках продовольства", - вказує автор.