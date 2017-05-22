В Анкарі розпочався новий суд над імовірними учасниками невдалого військового перевороту

У столиці Туреччини Анкарі у понеділок, 22 травня, розпочався новий судовий процес над імовірними учасниками спроби військового путчу в липні 2016 року. Як передає Deutsche Welle, 221 людину звинувачують у причетності до масових вбивств і в спробі силою ліквідувати парламент і уряд Туреччини.

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Серед звинувачень - спроба замаху на життя президента Реджепа Тайіпа Ердогана і створення незаконного збройного угруповання.

Серед тих, хто опинився на лаві підсудних - високопоставлені турецькі військові, в тому числі і колишній головнокомандувач військово-повітряними силами країни. 200 осіб перебувають під вартою, 9 звільнені до суду, ще 12 не потрапили до рук турецького правосуддя. Сторона обвинувачення вимагає довічного ув'язнення для підсудних.

У числі тих, кого будуть судити заочно, - радикальний проповідник Фетхуллах Гюлен, що проживає в США, якого турецька влада вважає організатором путчу. Перший етап судового процесу, в ході якого належить встановити, яке відношення мали звинувачені до спроби заколоту, триватиме до 16 червня.

Як повідомлялося, в Туреччині під час спроби військового перевороту в липні 2016 року під час зіткнень були вбиті 248 осіб.

Після придушення путчу в країні прокотилася хвиля арештів, під час яких були взяті під варту близько 50 тисяч осіб. Майже 150 тисяч людей - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств і органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Також був закритий ряд опозиційних до влади ЗМІ.