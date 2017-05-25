Протестувальники в Бразилії підпалили міністерство сільського господарства

Влада Бразилії вирішила залучити війська для боротьби з заворушеннями, що виникли через протести проти чинного президента Мішеля Темера. Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал Globo.

Протягом дня в маніфестаціях проти чинного керівництва країни взяли участь близько 200 тис. осіб. У столиці країни-місті Бразиліа, демонстранти влаштували безлади в районі урядового кварталу.

Вони підпалили будівлі міністерств сільського господарства, планування і культури. Ще кілька міністерських будівель отримали пошкодження. Протестувальники розбивали в них вікна, виносили і спалювали документи.

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У місті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, в ході яких був використаний сльозогінний газ і кийки. Поліцейським довелося відтісняти учасників акції з вулиці.

Протести проти президента Бразилії Мічела Темера почалися на тлі інформації про його участь в корупційних схемах і появи відеозапису, з якої, як стверджує опозиція, видно, що Темер намагався підкупити колишнього спікера палати парламенту. 18 травня група бразильських депутатів подала заяву в парламент про намір ініціювати процедуру імпічменту Темера.

Протягом декількох днів після цього по всій країні почалися акції протесту, учасники яких закликають Темера піти у відставку.

Нагадаємо, в кінці серпня минулого року Сенат Бразилії офіційно позбавив Ділму Руссефф президентської посади без права займатися політикою до кінця 2027 року. Віце-президент Мішель Темер офіційно затверджений главою держави. 1 вересня 2016 року Темер офіційно вступив на посаду президента.

Процес імпічменту Руссефф стартував у грудні 2015 року. Вимога імпічменту була пов'язана з корупцією в бразильської нафтової компанії Petrobras. За версією слідства, керівництво Petrobras брало відкати за будівельні підряди, а частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася правлячої партії.