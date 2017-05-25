Гітариста Rolling Stones терміново прооперували: 69-річний Ронні вдячний науці і вже рветься в тур по Європі
Ронні дуже вдячний сучасним перевіркам, що дозволили визначити проблему на ранньому етапі, а також вдячний усім лікарям, які його лікували.
Легендарний гітарист групи The Rolling Stones Ронні Вуд переніс операцію на ушкоджених легенях.
За словами представника 69-річного музиканта, в даний час Вуд почуває себе добре, повідомляє Reuters.
Сам Ронні сказав, що дуже вдячний сучасним перевіркам, що дозволили визначити проблему на ранньому етапі, а також вдячний усім лікарям, які його лікували.
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Відзначається також, що додаткове лікування учаснику The Rolling Stones не буде потрібно, і операція не вплине на прийдешній тур групи по Європі.
Гастролі повинні початися 9 вересня в Німеччині.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Аріана Гранде скасувала свій тур по Європі через теракт на концерті в Манчестері.