Гітариста Rolling Stones терміново прооперували: 69-річний Ронні вдячний науці і вже рветься в тур по Європі

Легендарний гітарист групи The Rolling Stones Ронні Вуд переніс операцію на ушкоджених легенях.

За словами представника 69-річного музиканта, в даний час Вуд почуває себе добре, повідомляє Reuters.

Сам Ронні сказав, що дуже вдячний сучасним перевіркам, що дозволили визначити проблему на ранньому етапі, а також вдячний усім лікарям, які його лікували.

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Відзначається також, що додаткове лікування учаснику The Rolling Stones не буде потрібно, і операція не вплине на прийдешній тур групи по Європі.

Гастролі повинні початися 9 вересня в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Аріана Гранде скасувала свій тур по Європі через теракт на концерті в Манчестері.