Більше половини американців вважають Росію ворогом США - Fox News

У Сполучених Штатах 64% громадян вважають Росію ворогом. Такі результати опитувань опублікував Fox News.

Таким чином, Росія опинилася на четвертому місці серед країн, які громадяни США вважають ворожими для своєї країни.

У свою чергу, рейтинг ворогів для жителів США очолила Північна Корея. Зокрема, про її непривітність заявили 93% американців. На другому місці опинився Іран - 80%, на третьому - Сирія (76%).

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Головним союзником США 96% американців вважають Канаду. Великобританію дружньою до США країною називають 95% населення, Францію - 92%, Німеччині - 87%.

Раніше стало відомо, що американський сенатор Джон Маккейн в ефірі телеканалу Fox News назвав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «маріонеткою і пропагандистом» Володимира Путіна, а самого президента Росії - «головорізом» і «вбивцею».