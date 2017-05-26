Новий трейлер "Гри престолів" став найбільш популярним в історії телебачення
14:14, 26 травня 2017Світ
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Двохвилинний кліп набрав 61 мільйон переглядів за перші 24 години після його публікації на YouTube.
Всього в сезоні буде сім серій / скріншот
Проморолик сьомого сезону «Гри престолів» став найбільш популярним трейлером в історії телебачення. Про це Deadline повідомили у прес-службі каналу HBO.
Двохвилинний кліп набрав 61 мільйон переглядів за перші 24 години після його публікації на YouTube. Наголошується, що це рекорд для трейлера будь-якого телевізійного шоу.
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Відео з'явилося в мережі 24 травня. В ньому один з головних героїв серіалу Джон Сноу оголошує, що почалася Велика війна.
Прем'єра нових епізодів відбудеться 16 липня на телеканалі HBO. Всього в сезоні буде сім серій.
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