Лідери G7 назвали боротьбу з тероризмом головним спільним пріоритетом
Лідери G7 заявили, що їхні країни протистоятимуть неправомірному використанню терористами інтернету.
Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) спільно з лідерами Європейського Союзу назвали боротьбу з тероризмом головним спільним пріоритетом.
Про це йдеться у заяві лідерів країн G7 та лідерів Європейського Союзу, розміщеній на сайті Європейської Ради.
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"Протистояння тероризму та насильницькому екстремізму, акти яких вразили членів "Великої сімки", а також усі регіони світу, незалежно від країни, національності або віросповідання, залишається головним пріоритетом для G7. Ми єдині у наших спільних зусиллях забезпечити нашим громадянам захист та безпеку, і щоб їхні цінності та спосіб життя в повній мірі дотримувалися. І ми здійснимо найбільш рішучі міри, щоб знайти, визначити, усунути та покарати, в залежності від обставин, терористів і тих, хто сприяє їх діяльності", - йдеться у заяві.
"Ми доведемо боротьбу з тероризмом до більш вищого рівня завдяки неухильному запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню терористичних актів, їхніх організаторів та спільників", - наголошується в заяві.
Зокрема, лідери G7 заявили, що їхні країни протистоятимуть неправомірному використанню терористами інтернету. Також вони мають намір дотримуватися колективного підходу, щоби справлятися з ризиками, які створюють терористи, коли розосереджуються з різних конфліктних районів.
Разом з тим відзначається, що країни "Великої сімки" зосередять зусилля та здійснять кроки, щоби перекрити джерела та канали фінансування тероризму та насильницького екстремізму. Окрім того, вони мають намір зміцнити взаємодію прикордонних відомств.