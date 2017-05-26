Лідери G7 назвали боротьбу з тероризмом головним спільним пріоритетом

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) спільно з лідерами Європейського Союзу назвали боротьбу з тероризмом головним спільним пріоритетом.

Про це йдеться у заяві лідерів країн G7 та лідерів Європейського Союзу, розміщеній на сайті Європейської Ради.

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"Протистояння тероризму та насильницькому екстремізму, акти яких вразили членів "Великої сімки", а також усі регіони світу, незалежно від країни, національності або віросповідання, залишається головним пріоритетом для G7. Ми єдині у наших спільних зусиллях забезпечити нашим громадянам захист та безпеку, і щоб їхні цінності та спосіб життя в повній мірі дотримувалися. І ми здійснимо найбільш рішучі міри, щоб знайти, визначити, усунути та покарати, в залежності від обставин, терористів і тих, хто сприяє їх діяльності", - йдеться у заяві.

"Ми доведемо боротьбу з тероризмом до більш вищого рівня завдяки неухильному запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню терористичних актів, їхніх організаторів та спільників", - наголошується в заяві.

Зокрема, лідери G7 заявили, що їхні країни протистоятимуть неправомірному використанню терористами інтернету. Також вони мають намір дотримуватися колективного підходу, щоби справлятися з ризиками, які створюють терористи, коли розосереджуються з різних конфліктних районів.

Разом з тим відзначається, що країни "Великої сімки" зосередять зусилля та здійснять кроки, щоби перекрити джерела та канали фінансування тероризму та насильницького екстремізму. Окрім того, вони мають намір зміцнити взаємодію прикордонних відомств.