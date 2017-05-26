Пентагон уперше випробує систему ПРО проти міжконтинентальної балістичної ракети

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує наступного вівторка, 30 травня, вперше здійснити випробування системи протиракетної оборони проти міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляє Deutsche Welle, Пентагон планує максимально близько зімітувати запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю у напрямку території США.

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Починаючи з 1999 року, США здійснили 17 випробувань ракет-перехоплювачів, і лише у дев'яти випадках вони були успішними. Востаннє випробування було проведене у червні 2014 року, тоді воно виявилось успішним, проте до цього тричі поспіль випробування були невдалими.

Як відомо, міжконтинентальні балістичні ракети, які зазвичай оснащені ядерними боєголовками, летять на висоті до 400 кілометрів, вже за межами атмосфери, та досягають швидкості від 3 до 14 тисяч кілометрів на годину.

Північна Корея здійснила вже п'ять ядерних випробувань та готується до шостого випробування, а також заявляє про свої наміри розробити ядерну зброю, яка буде здатна досягнути території США.