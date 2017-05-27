Трамп задоволений самітом G7: вважає, що "зміцнив американські зв’язки"

Президент США Дональд Трамп назвав саміт лідерів країн «Великої сімки» надзвичайно продуктивною зустріччю, на якій він «зміцнив американські зв’язки». Про це він заявив у виступі перед військовослужбовцями США та їхніми сім’ями на військово-морській базі Сігонеллі на Сицилії, передає Радіо Свобода.

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Президент США завершив свою першу закордонну поїздку, в ході якої відвідав Саудівську Аравію, Ізраїль, палестинські території, Італію та Бельгію.

У своєму виступі Трамп сказав, що поїздка була «успішною». І додав, що у нього відбувся «дійсно історичний тиждень».

Говорячи про саміт НАТО, він сказав, що «гроші дійсно починають вливатися в НАТО з країн, що не робили б того, що вони роблять зараз, якби я не був обраний». Німеччина взяла на себе зобов’язання збільшити витрати на оборону з метою досягнення рівня 2% ВВП. Трамп також сказав, що Сполучені Штати «повністю підтримують НАТО».

Крім того, президент США пообіцяв «перемогти тероризм і захистити цивілізацію», назвавши тероризм «загрозою, небезпечною загрозою для всього людства».

Як повідомляв УНІАН, саміт G7 відбувся в італійській Таорміні на Сицилії 26-27 травня.

У комюніке за підсумками зустрічі лідери "Групи Семи", серед іншого, наголосили, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться до повного виконання нею Мінських угод та дотримання суверенітету України.

Крім того, країни "Великої сімки" у разі необхідності висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також вони наголосили, готові й надалі допомагати Україні із впровадженням реформ.