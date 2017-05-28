Японія готує санкції проти Північної Кореї

Уряд Японії готує пакет власних санкцій проти Північної Кореї через проведення Пхеньяном пуску балістичних ракет. Про це з посиланням на японську телекомпанію NHK повідомляє РБК-Україна.

Японія має намір переконати Раду Безпеки ООН вжити нові санкції щодо КНДР, тому вона чекає підтримки від Росії та Китаю. У Токіо наголосили, що РФ і КНР, на відміну від США, дотримуються позиції дипломатичного діалогу.

Саме тому Японія приступила до розгляду введення власних санкцій проти Північної Кореї.

Читайте такожКНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони

Нагадаємо, напередодні північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав запустити масове виробництво системи ППО.