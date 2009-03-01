У ЄС не бачать підстав пом’якшувати умови приєднання до зони євро

Лідери Євросоюзу не бачать підстав пом’якшувати умови приєднання до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК та Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС).

“В гарних умовах ці вимоги (необхідні для приєднання до зони євро – УНІАН) можуть здаватися надто м’якими, в складних умовах – надто суворими”, - сказав М.ТОПОЛАНЕК.

“Всі країни-члени ЄС, крім тих, хто обговорив собі опцію “опт-аут” (відмови від участі – УНІАН) мають не лише право, але й обов’язок приєднатися до зони євро. І вони всі можуть розраховувати на нашу підтримку”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

При цьому Президент Єврокомісії зазначив, що правил, які існують в питанні приєднання до зони євро, мають дотримуватися країни-члени. Він також додав, що 4 з 12 нових країн-членів ЄС вже є членами зони євро (Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ висловився за пом’якшення умов приєднання до зони євро для сприяння подоланню економічної кризи “новими” країнами-членами ЄС.