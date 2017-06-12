Німеччина запровадила прикордонний контроль у зв'язку із самітом G20

На державних кордонах Німеччини тимчасово запровадили контроль прикордонного руху у зв'язку з самітом G20 (Великої двадцятки), який пройде на початку липня в Гамбурзі, пише Deutsche Welle.

Контроль на кордонах між Німеччиною та іншими країнами Шенгенської зони почали здійснювати у понеділок, 12 червня. Особливі заходи триватимуть до 11 липня, повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Читайте такожТрамп задоволений самітом G7: вважає, що "зміцнив американські зв’язки"

У відомстві наголосили, що ці заходи будуть стосуватися і наземного, і повітряного, і водного сполучення. Необхідність прикордонного контролю у МВС ФРН пояснили потребою запобігти можливому в'їзду до країни потенційних злочинців.

"Для мене безпека саміту - найвищий пріоритет, і вона вже починається на наших кордонах", - зауважив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр.

Саміт Великої двадцятки відбуватиметься у Гамбурзі з 7 по 8 липня. На зустріч прибудуть лідери країн та урядів провідних держав світу, серед яких будуть президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін.