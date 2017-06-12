У Росії на антикорупційних мітингах затримали понад 1,5 тисячі осіб (відео)

У Росії зростає кількість затриманих на антикорупційних мітингах - на даний момент понад 1,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК з посиланням на координатора правової допомоги «ОВС-Інфо» Аллу Фролову.

"У Москві затримано близько 750 осіб, у Санкт-Петербурзі — близько 900", - заявила вона. У той же час, офіційної інформації стосовно затриманих поки немає.

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Як повідомляв УНІАН, в Росії проходять акції протесту проти корупції.

За даними прихильників опозиції, самого ініціатора акції - опозиціонера Олексія Навального силовики затримали після виходу з будинку. Крім того, в Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

Також, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.