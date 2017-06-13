Північна Корея становить найбільшу й реальну загрозу миру - Меттіс

Північна Корея становить на даний момент найбільшу і реальну загрозу миру і безпеці в усьому світі, заявив у Конгресі міністр оборони США Джеймс Меттіс.

«Темпи і масштаби триваючих робіт зі створення Північною Кореєю ядерної зброї і засобів її доставки зросли», і це «становить зрозумілу й реальну небезпеку для всіх», - сказав Меттіс, повідомляє Радіо Свобода.

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Меттіс наголосив, що створення Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою, здатної уразити США, є лише справою часу. Сумнівів у тому, що Пхеньяну вдасться створити таку зброю немає.

Під час виступу в комітеті Конгресу у справах збройних сил міністр оборони також заявив, що немає жодних ознак готовності президента РФ Володимира Путіна встановити «позитивні відносини» зі Сполученими Штатами. «Путін обрав роль стратегічного конкурента», - сказав Меттіс.