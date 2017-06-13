Кремль прокоментував заклик Білого Дому відпустити затриманих демонстрантів

У Кремлі заявили, що не мають наміру прислухатися до заяви Адміністрації президента США Дональда Трампа про масові затримання демонстрантів в РФ, бо поліція діяла за російським законом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми не згодні з такою постановкою питання. Це не ті заклики, до яких ми можемо прислухатися», - сказав Пєсков, коментуючи заяву Білого Дому із закликом відпустити мирних демонстрантів і як це вплине на відносини з адміністрацією Дональда Трампа, яка раніше не робила таких жорстких заяв щодо прав людини в РФ.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до висновків західних ЗМІ про те, що протестні акції становлять реальну небезпеку для Кремля, Пєсков сказав: «Проведення подібних заходів у погодженому режимі, як це пропонується законом, ні для кого жодної небезпеки не становить. Десь людей приходить більше, десь людей приходить менше, це нормальний процес, коли люди займають громадянську позицію ».

«Небезпечними є провокаційні прояви - так, це дійсно небезпечно, це становить небезпеку для людей. А вчора в Москві, коли десятки тисяч людей відзначали національне день нашої країни, ось ця група провокаторів, вони, ну, власне, їх дії несли небезпеку для громадян. Це небезпечно, і щодо таких осіб, таких провокаторів, звичайно ж, органи правопорядку вживають необхідних дій», - наголосив Пєсков.

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Він зазначив, що в багатьох містах Росії були різні акції.

«Там, де вони проходили відповідно до правил в узгоджених місцях і в узгоджений час, вони пройшли доволі організовано, мирно, без будь-яких проблем. У декількох містах, як ви знаєте, зокрема й в Москві, на жаль, все-таки відбулися провокації, як і попереджувала, власне, міська влада», - сказав Пєсков.

Зокрема, він зазначив, що узгоджений мітинг протесту на проспекті Академіка Сахарова, який відбувся 12 червня, «відбувся абсолютно без проблем».

«Були і провокаційні дії. В даному випадку представники органів правопорядку зробили все, що від них вимагав закон для забезпечення цього самого правопорядку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на протестних акціях «Вимагаємо відповідей», які відбулися 12 червня по всій Росії, більш як тисячу осіб було затримано.