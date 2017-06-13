"Невдалий творчий союз": режисер "50 відтінків сірого" розповіла, чому ненавидить свій фільм

Режисер фільму "50 відтінків сірого" Сем Тейлор-Джонсон розповіла виданню Sunday Times of London про жахливий досвід співпраці з письменницею Е. Л. Джеймс і про те, чому вона ніколи не стане дивитися сіквели картини.

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"Мені подобаються всі люди, і я почуваю себе ніяково, коли розумію, що я їм - ні. Я відчувала себе дуже ніяково через Е. Л. Джеймс", - розповіла Тейлор-Джонсон.

Сем поділилася з журналістами, що автор книг намагалася очолити знімальний процес і постійно викликала її на тет-а-тет. Гідного творчого союзу у них так і не вийшло, і режисер щиро рада, що більше ніколи не буде працювати над екранізацією відносин Анастейші Стіл і Крістіана Грея, пише Buro.

"Я не збираюся навіть дивитися сіквели. Вони викликають у мене нульовий інтерес", - додала Тейлор-Джонсон.

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