Пожежа в лондонській висотці: десятки людей вважаються зниклими безвісти

Десятки людей вважаються зниклими безвісти після пожежі в житловому багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер в Лондоні. Повідомляється, що невідоме місцезнаходження цілих сімей, передає Бі-бі-сі. За офіційними даними, під час пожежі в лондонській висотці загинуло 12 осіб, проте в поліції заявляють, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. У лікарнях перебувають понад 70 постраждалих.

Читайте такожЗнесилені пожежні та приголомшені мешканці на місці пожежі в Лондоні (фоторепортаж)Пожежа ще до кінця не ліквідована. Пожежні продовжують гасити загоряння в різних частинах будівлі. За останніми даними, рятувальники дісталися до верхнього поверху 24-поверхового будинку, однак у них ще не було можливості оглянути всі приміщення в пошуках постраждалих в результаті пожежі.

Для постраждалих при пожежі зібрано вже понад мільйон фунтів. Основна частина грошей зібрана через краудфангдінгову платформу JustGiving. На ранок четверга дві петиції на сайті зібрали в цілому 726 тис. фунтів (більше $ 900 тис.). Також понад 438 тис. фунтів ($ 557 тис.) зібрано в ході кампанії, запущеної газетою London Evening Standard. Ще близько 89 тис. фунтів ($ 113 тис.) зібрано через платформу GoFundMe.

За словами авторів петиції, гроші будуть використані для допомоги тим, чиї квартири були знищені вогнем, і людям, які втратили в пожежі близьких.

Пожежа в 24-поверховому будинку в районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на середу. За даними влади, до початку спалаху в будівлі могли перебувати до 600 осіб.

У середу з вогнем боролися близько 200 пожежників, на місце прибуло 40 пожежних машин.

Будівля Гренфелл-тауер побудована в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Ті, що врятувалися кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація. Також наголошується, що в британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.

Причина загоряння залишається невстановленою. Серед версій, що з'явилися в ЗМІ - дефект електропроводки, вибух газу, загоряння холодильника в одній з квартир. Низка експертів вважає, що пожежу могла прискорити обшивка будівлі, в якій міститься цинк.