Партія Макрона має перемогти на парламентських виборах у Франції – соцопитування

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіко, вперед!" повинна перемогти у виборах до Національних зборів Франції (нижня палата парламенту - Національної асамблеї).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на соціологічне дослідження Ipsos Sopra-Steria poll.

За даними соціологів, партія Макрона у першому турі виборів, який відбудеться 11 червня, повинна набрати 29,5% голосів, випереджаючи партію "Республіканці" та її правоцентристських союзників, які отримують 23% голосів виборців.

Очікується, що ультраправий "Національний фронт" матиме 17% голосів виборців, тоді як інші ультраправі з партії "Нескорена Франція" повинні набрати 12,5%. Також прогнозується, що Соціалістична партія матиме 8,5%.

Якщо порівнювати з опитуваннями, проведеними минулого тижня, підтримка партії Макрона дещо зменшилася. Тоді опитування давали його партії 31% голосів. Такий спад може бути пов'язаний з тим, що почалося розслідування минулих фінансових операцій, до яких має відношення колишній голова виборчого штабу Макрона Рішар Ферран, який став міністром регіонального розвитку.

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Дослідження прогнозує, що після другого туру виборів, партія Макрона повинна отримати 385-415 з 577 місць у парламенті. Це допоможе Макрону отримати потенційно найширшу більшість у парламенті з часу переконливої перемоги президента Шарля де Голля у 1968 році.

Партія "Республіканці" повинна отримати 105-125, соціалісти 25-25 місць, "Нескорена Франція" 12-22 місць, а "Національний фронт" 5-15 місць.

Дослідження було проведене 2-4 червня. Опитано 2 тис. 103 респондентів.