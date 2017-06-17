Замах на конгресмена у США: в стрільця знайшли список потенційних жертв

У чоловіка, який скоїв замах на американського конгресмена Стіва Скаліза, знайшли список з іменами ще шести республіканців з Палати представників США.

Читайте також"Один є, залишилося - 216": конгресмен США отримала лист з погрозами після стрілянини у Вірджинії (відео)

Як повідомляє телеканал Fox News, стрілець планував вчинити замах ще на кількох високопоставлених американських політиків з партії республіканців.

За даними телеканалу, співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) знайшли під час обшуків у фургоні, який належав злочинцю Джеймсу Ходжкинсону, рукописний список.

У ньому було зазначено шість імен членом Палати представників США — Скотт Десжарлейс, Трент Френкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс і Морган Гріффіт. Всі вони є членами Республіканської партії.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 червня, в результаті стрілянини в Вірджинії на майданчику, де тренувалися республіканці, конгресмен Стів Скаліз отримав поранення в стегно. Також поранення отримали двоє поліцейських і двоє охоронців конгресмена