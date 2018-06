Навмисна атака: подробиці стрілянини по конгресменах США (відео)

В результаті стрілянини у Вірджинії на майданчику, де тренувалися республіканці, конгресмен Стів Скаліз отримав поранення в стегно. Також поранення отримали двоє поліцейських і двоє охоронців конгресмена, передає CNN.

CNN відзначає, що за словами джерел, конгресмени стали жертвами "навмисної атаки". Два джерела з правоохоронних органів повідомили, що стрілець був доставлений в лікарню.

Як повідомляє CBS News в Twitter, в повітрі пролунало не менше 50 пострілів.

New video from where the spider was taken down; he is described as a middle-aged caucasian man, some reporting he fired 50+ shots pic.twitter.com/LusOKRNA59