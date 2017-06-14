Навмисна атака: подробиці стрілянини по конгресменах США (відео)

17:37, 14 червня 2017
Світ
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Також поранення отримали двоє поліцейських і двоє охоронців конгресмена.

Ілюстрація / Reuters

В результаті стрілянини у Вірджинії на майданчику, де тренувалися республіканці, конгресмен Стів Скаліз отримав поранення в стегно. Також поранення отримали двоє поліцейських і двоє охоронців конгресмена, передає CNN.

CNN відзначає, що за словами джерел, конгресмени стали жертвами "навмисної атаки". Два джерела з правоохоронних органів повідомили, що стрілець був доставлений в лікарню.

Як повідомляє CBS News в Twitter, в повітрі пролунало не менше 50 пострілів.

Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Віргінія поліція затримала стрілка, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого постраждав конгресмен Стів Скаліз.

Як зазначає The Washington Post, нападник був поранений співробітниками охорони при затриманні. Поліція повідомляє, що стрілок був затриманий і не представляє загрози.

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Теги: #стрілянина в США#стрілянина по конгресменах США#атака на конгресменів США