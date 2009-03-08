Молдова в рамках "Східного партнерства" одержить 60 млн. євро

Молдова в рамках проекту "Східне партнерство" одержить 60 млн. євро на проведення реформ і впровадження європейських стандартів. Про це заявив спеціальний представник Європейського союзу в Молдові Кальман Міжеї. При цьому він наголосив, що програма не передбачає як кінцеву мету входження до ЄС шістьох країн СНД, але максимально сприятиме їх наближенню до стандартів, потрібних для приєднання. "Східне партнерство" не проект ЄС, а спільний проект Євросоюзу і країн СНД", - додав спецпредставник ЄС.

"Східне партнерство" - це багатосторонній форум, утворений країнами-членами Євросоюзу і шістьма державами Східної Європи і Кавказу: Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією, Молдовою і Україною. Як зазначають в Брюсселі, ця програма націлена на сприяння переговорам щодо утворення зон вільної торгівлі послугами і сільськогосподарською продукцією, а також за партнерськими і візовими угодами. Офіційно проект "Східне партнерство" буде запущений в травні 2009 р.

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