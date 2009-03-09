За підозрою у вбивстві заарештували лідера опозиції в Киргизії

В Киргизії за підозрою у причетності до вбивства заарештовано лідера опозиції Алікбека ДЖЕКШЕНКУЛОВА.

Представник МВС країни Бакит СЕЇТОВ в інтерв`ю киргизькій службі радіостанції «Свобода» заявив, що з пістолета опозиціонера в грудні 2007 року в місті Талас було вбито турецького підприємеця.

Колишній міністр закордонних справ Киргизії А.ДЖЕКШЕНКУЛОВ нині очолює опозиційний рух "За справедливість".

Лідери киргизької опозиції і омбудсмен Турсунбек АКУН заявили, що затримання А.ДЖЕКШЕНКУЛОВА політично мотивоване і свідчить про прагнення влади змусити замовкнути її опонентів.